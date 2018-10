Festa dei nonni in musica con le note di “Giò al Niviri”, ultimo lavoro musicale dell’artista magentino.

Festa dei nonni in musica con Walter Bassani

Si terrà alle 18 di venerdì 5 ottobre in via Romolo Murri 24 la presentazione di “Giò al Niviri”, nuovo brano del musicista Walter Bassani. Un concentrato di tradizione, identità e storia riassunto anche nel video musicale realizzato dalla società EM Video dello stefanese Emilio Marnati. Alla conferenza stampa parteciperanno il sindaco di Magenta Chiara Calati, l’onorevole Fabrizio Cecchetti (Lega) e i consiglieri regionali Luca Del Gobbo (Noi con l’Italia) e Curzio Trezzani (Lega).

Grande festa anche a Marcallo

In continuità con l’evento di Magenta, la festa proseguirà alle 20.30 a Marcallo. In sala Cattaneo, appuntamento con la Festa dei nonni organizzata dall’Amministrazione comunale. Qui Bassani si intratterrà con nonni e bimbi per un concerto interattivo. Durante l’evento verrà presentato il progetto “Semina il Tuo Domani”. L’iniziativa prevede la semina di bulbi di fiori, un’attività che testimonia l’incontro e il passaggio di tradizioni tra le due generazioni. Al termine, spazio alla musica dei Meccano.

