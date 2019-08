Festa del Forno a Morimondo il 15 settembre: il programma di Pro loco tra degustazioni, laboratori, mercatini e pranzo.

Festa del Forno a Morimondo il 15 settembre

A Morimondo, domenica 15 settembre in via XXV Aprile, si terrà la tradizionale “Festa del Forno”, organizzata dalla Pro loco. In programma degustazioni, mercatini enogastronomici e di hobbistica, laboratori pomeridiani per i più piccoli. È previsto anche uno speciale menu a pranzo al costo di 20 euro a persona (gratis under 6), con prenotazione obbligatoria. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE