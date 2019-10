Festa del Prosecco a Castano Primo: conto alla rovescia per l’evento che si terrà sabato 5 ottobre 2019 in piazza Mazzini.

Festa del Prosecco: l’evento “Bollicine”

L’associazione “Inventario dei Ricordi”, con il patrocinio del Comune di Castano, in occasione del “riconoscimento da parte dellUnesco delle ‘Colline del Prosecco’ come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, ha deciso che Castano non poteva esimersi dal festeggiare tale evento”. Da qui la decisione di organizzare la Festa “Bollicine”, alla sua prima edizione, che animerà piazza Mazzini sabato 5 ottobre 2019 a partire dalle 17.

Il programma

Per tutta la serata saranno organizzate degustazioni con sommelier e produttori. Il momento di convivialità, di buon cibo e buone bollicine, offerto anche grazie ai molti locali del centro che hanno aderito all’iniziativa, continuerà nella serata anche con della musica. Dalle 21 infatti si esibirà dal vivo la band “The Gaina’s”. Concludono dall’associazione “Inventario dei Ricordi”: “Vi aspettiamo per brindare tutti insieme in un momento di convivialità, si potrà cenare e a fine serata ascoltare musica dal vivo”.

