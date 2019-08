Festa della Madonna della Cintura ad Ozzero dal 30 agosto al 2 settembre. Ecco il programma completo delle iniziative.

Festa della Madonna della Cintura ad Ozzero dal 30 agosto al 2 settembre. Ecco il programma: venerdì 30 agosto «Che storia alla Soria», con buon cibo, musica live con «Uva rara band» a partire dalle 19.30 all’agriturismo Cascina Roma (servizio di trasporto per anziani dalle 19 in piazza Vittorio Veneto). Sabato 31 agosto, «Effetto notte»: la Notte bianca di Ozzero inizia alle 20 con le vie del paese che si animeranno con artisti, street food, musica live, ballo latino, family park, bancarelle. Sarà possibile una speciale salita alla Torre Spagnola, quindi pesca di beneficenza al centro parrocchiale e luna park.

Domenica 1 settembre dalle 8.30 il primo «Gran Premio della Torre», corsa ciclista per le vie del paese in collaborazione con Velosport Abbiategrasso, rivolta alla categoria Giovanissimi. Alle 15 laboratori e attività in inglese gratuite per bambini in biblioteca, con merenda a seguire. Alle 20.45 processione con il simulacro della Madonna della Cintura, ed ancora pesca di beneficenza e luna park. Gran finale lunedì 2 settembre dalle 19 con la risottata in via Pavese. Alle 20.30 santa messa con processione al cimitero, quindi serata danzante con l'Orchestra Frigerio ed ancora pesca di beneficenza e luna park.