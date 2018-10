Ad Abbiategrasso musica per la festa della mela

Festa della mela domenica 7 ottobre

Nel primo fine settimana del mese di ottobre i bandisti della Filarmonica di Abbiategrasso si preparano ad organizzare la tradizionale Festa della Mela, che quest’anno compie ben 25 anni e che si svolgerà domenica 7. Saranno presenti due stand, uno in Piazza San Pietro (solo la mattina) e uno in Piazza Marconi, dalle 8.00 alle 18.30, presso i quali saranno in vendita gustose torte di mele, sacchetti e casse di mele, sia gialle che rosse. Nel pomeriggio, dalle ore 16 avrà inizio la sfilata della Filarmonica che, a partire da Piazza Marconi, riempirà le vie del centro cittadino con allegre e briose marce da parata. Alla giornata dedicata al succoso frutto sono invitati a prendere parte i gentili sostenitori della banda, gli amici, i passanti incuriositi e tutti coloro che non vogliono rinunciare al dolce sapore di una crostata di mele.