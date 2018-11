Festa dell’Albero a Parabiago: sabato 24 novembre l’evento pensato da Legambiente.

Festa dell’Albero: ritrovo a Parabiago

Il Circolo di Legambiente di Parabiago pronto per la Festa dell’Albero che si terrà sabato 24 novembre dalle 14 alle 17. “Alla base della qualità della nostra vita – scrivono da Legambiente -, gli alberi forniscono ossigeno, cibo, principi attivi utilizzati in farmacologia, partecipano ai meccanismi di regolazione del clima, sono nostri alleati nelle grandi città dove contribuiscono a spezzare ‘l’isola di calore’ e a mitigare gli effetti dell’inquinamento atmosferico. Sono simbolo di vita e rinascita e collegano idealmente la terra al cielo”. L’evento è stato organizzato da Legambiente in collaborazione con il Comune di Parabiago, Parco del Roccolo, Ecomuseo del Paesaggio Parabiago e Guardie Ecologiche Volontarie del Parco.

L’appuntamento

Il ritrovo è previsto alle 14 all’ingresso della porta nel Parco del Roccolo da Via Piemonte a Ravello. Durante le ore seguenti sono previsti interventi di sistemazione degli alberi e pulizia del bosco ex-Lipu/Legambiente. Al termine della messa a dimora degli alberi e della pulizia dell’area verde, è prevista una merenda per tutti i partecipanti.

