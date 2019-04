Si è tenuta ieri mattina, sabato, al decima edizione della Festa delle generazioni a Uboldo.

Nuovi alberi e una grande festa con i piccoli cittadini di Uboldo ieri mattina che hanno partecipato alla decima Festa delle generazioni. Insieme a loro, il sindaco Lorenzo Guzzetti, che ha dato vita alla manifestazione dieci anni fa, e il candidato di Uboldo al Centro Matteo Pizzi. Proprio il candidato alla fascia da sindaco ha poi voluto dedicare alla mattinata un post su Facebook:

È stata una gioia accogliere tutta la comunità oggi alla festa delle generazioni. In questi 10 anni abbiamo costruito insieme una bella e solida tradizione: mettere a dimora oltre 800 alberi, a Uboldo, per tutti i bambini nati dal 2009 al 2018, e per tutti gli Uboldesi che hanno vissuto e operato nella nostra comunità. Insieme a questo gesto ambientale, la nostra amministrazione ha operato concretamente con il sostegno economico del bonus bebè presso la farmacia comunale. Tutto questo però non è solo merito mio: il mio grazie va prima di tutto a Lorenzo Guzzetti, che mi ha dato l’opportunità di servire il mio paese tramite le deleghe all’ambiente e ai lavori pubblici; l’amico Lino Longobardi, con il quale,nel 2010, abbiamo ideato questa festa; Giovanni Prina, presidente della Farmacia comunale – AGES Uboldo – per la collaborazione; tutti gli amici che in questi anni ci hanno supportato nella realizzazione di questi eventi.

