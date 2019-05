Torna l’appuntamento con la festa dello Sport a Venegono Inferiore: programma ricchissimo e un’ospite d’eccezione.

Festa dello Sport: tre giorni per tutti

Amanti dello sport, tutti a Venegono Inferiore nel fine settimana. Tre giorni di iniziative al campo sportivo per divertirsi e conoscere le associazioni del territorio. Ecco il programma.

La Corrida arriva a Venegono

Domani, venerdì 31, dalle 19.30, apertura dello stand gastronomico, musica con la “Anomala Brass Band” e alle 20.45 talent show: chiunque potrà cercare di catturare il favore del pubblico che voterà il migliore con fischietti, tamburi, pentole e quant’altro in “modalità Corrida”. Dalle 10 alle 21 poi si terranno i tornei di volley e tennis.

Via alla The Smile Run

Sabato 1 giugno via al torneo di beach volley dalle 10 alle 12 e alle 17 ritrovo per la seconda edizione della The Smile Run (qui le foto dell’anno scorso), la corsa più colorata dell’anno a partecipazione gratuita, e fino alle 21 musica e gonfiabili. Dalle 10 alle 19, nelle relative strutture, si terranno i tornei di volley, tennis e mini basket

Giro sport al campo sportivo

Clou della Festa dello Sport domenica: dalle 15 alle 17 Giro Sport al Palazzetto per tutti i “bambini” dai 3 ai 99 anni e la possibilità di scoprire e provare oltre 15 discipline sportive tra le quali quelle della Polha Varese, la polisportiva varesina che avvicina i ragazzi disabili allo sport. Alle 17 intervista all’ospite di quest’anno, la campionessa di pallavolo Anna Vania Mello che racconterà la sua storia e la sua esperienza con la maglia delle Azzurre. A seguire premiazioni dei tornei del Giro Sport e dei migliori sportivi venegonesi. Alle 18, chiusura della festa in musica con il trio “Harmonic Souls”. Durante la giornata inoltre sarà possibile conoscere e imparare le tecniche di riabilitazione di corsi BLSD fatti negli ultimi tre anni dall’associazione “Nel Cuore del Paese”.

