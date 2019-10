Festa dell’Uva a Merano sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019: tra le Bande protaginiste anche il Corpo Musicale S. Stefano di Parabiago.

Festa dell’Uva: la trasferta a Merano

Il Corpo Musicale Parrocchiale S. Stefano di Parabiago di ritorno dalla trasferta in Sudtirol. Lo scorso fine settimana 19 e 20 ottobre 2019, la Banda di Parabiago è partita alla volta di Merano, in Alto Adige, dove è stata selezionata per partecipare alla Tradizionale Festa dell’Uva, la festa del ringraziamento più antica del Sudtirol: per tre giorni, a Merano da più di 100 anni, tutto ruota attorno alle tradizioni, alla musica e alle specialità gastronomiche locali.

L’esibizione e la grande sfilata

Nonostante il maltempo, appena arrivati a destinazione, la Banda di Parabiago si è esibita nel centro storico della Città in un proprio concerto. Nonostante la pioggerellina autunnale, sono state numerosissime le persone che si sono fermate ad ascoltare le loro note e ad applaudirli con grande soddisfazione! Ma è stato domenica pomeriggio il clou della manifestazione con il grande tradizionale corteo di carri allegorici e di gruppi folcloristici: 41 gruppi in tutto tra i quali spiccavano le numerose coloratissime Bande che hanno sfilato per tutte le vie del centro. Circa 30.000 persone ai lati della strada hanno applaudito, incitato, fotografato il lungo corteo. “Che bello vedere e toccare con mano quanto sia forte e importante la Musica tradizionale delle Bande in quelle valli – spiegano dal Corpo Musicale Santo Stefano di Parabiago -: stima, orgoglio, senso di appartenenza sono forse questi i segreti che rendono così speciale un evento del genere!”. E i musicisti parabiaghesi hanno onorato al meglio questo evento portando tra le montagne il nome della loro città.

I prossimi appuntamenti

I prossimi appuntamenti in programma: la ricorrenza del 4 novembre 2019; la Festa di S.Cecilia patrona della Musica che quest’anno si festeggerà domenica 17 novembre 2019; e nel mese di dicembre le tradizionali Pive di Natale che ci condurranno poi al Grande Concerto di Natale che si terrà sabato 14 dicembre 2019, in collaborazione con la Banda di S. Lorenzo e le Corali Parrocchiali della città.

