Due giorni al Parco Pratone per la Festa di Fine Estate.

Festa di Fine Estate, il programma

Finesettimana al Pratone a Venegono Superiore per chiudere gli eventi estivi e salutare la bella stagione. Si inizia stasera, sabato, con l’apertura alle 19 dello stand gastronomico. Alle 21, spettacolo di cabaret e musica con i Du-Matt, i Duri e Puri, il cabarettista Fabrizio Carbone e l’intrattenitore Luigi Cirillo. Domani invece stand gastronomico già da pranzo. Dalle 15, gonfiabili per bambini, gelato, zucchero filato e spettacolo di magia con il mago Sinclair. Alle 18 aperitivo con dj set e alle 19 ancora musica con i The Famousa Balcon Band, con canti e musica popolare. Alle 20.30, special guest Ivano Trau patron del talent show Fuoriclasse e Atif e Manuel Pirazzi, vincitore e finalista del talent show. Alle 21, ancora cabaret con Antonio delle Donne e alle 22 ballo liscio, di gruppo e country con i Du-Matt.