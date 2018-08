Festa di S.Anna a Cantone di Nerviano.

Successo per la festa di S.Anna

Una tre giorni da incorniciare per la festa di S.Anna, la patronale della piccola frazione di Cantone di Nerviano. Dal 28 al 30 luglio, tutto organizzato dall’associazione “Tant par fa quajcoss”, la manifestazione non solo ha fatto rivivere la tradizione ma allietato le giornata di chi non è ancora partito per le vacanze. Musica, cibo, mercato contadino, degli hobbisti, dimostrazioni di judo, gonfiabili, corsa e camminata immersi nella natura del Parco del Roccolo, torneo di calcio per bambini e ragazzi, evento letterario “Parti(y) con un libro” e molto altro. Senza scorsarsi l’aspetto religioso con le Messe Solenni, Vespri e la partecipata processione per la santa.

I ringraziamenti

“Lo staff della festa e tutti i volontari – commentano gli organizzatori – ringraziano di core le tante persone che hanno sfidato le alte temperature estive per passare insieme a noi uno o più momenti in allegria in questi giorni. Ringraziamo la Parrocchia di Maria Madre della Chiesa-Comunità pastorale san Fermo e don Marco per averci ospitato e dato la possibilità di organizzare questa seconda edizione, l’Amministrazione comunale per il patrocinio, gli abitanti di Cantone, le associazioni che hanno collaborato con noi alla riuscita di questo evento. Grazie a tutti!”.