Sfilata dei trattori, poi musica e tavola a Soriano (Corbetta) per la festa di San Bernardo.

Festa di San Bernardo, oggi il clou

La festa di San Bernardo, a Soriano, entra nel vivo domenica 19 agosto non solo con la festa al parco Tonella grazie al Comitato di frazione. In mattinata c’è stata infatti la sfilata dei trattori d’epoca guidati dagli agricoltori locali, appassionati e collezionisti. Musica, pesca di beneficenza, buon cibo. La festa proseguirà ancora per tutta la giornata.

Il video della sfilata: