Festa Patronale a Cassinetta dal 3 al 9 settembre: Leonardo 500, la Gran Fondo del Naviglio, la StraCassinetta e molto altro…

A Cassinetta di Lugagnano, dal 3 al 9 settembre, si svolgerà la “Festa Patronale” con eventi musicali, teatrali e sportivi ma anche mercatini, bancarelle e street food (sabato 7 e domenica 8 settembre). In particolare, si segnalano: martedì 3 settembre alle 21, presso il Centro polifunzionale di piazza Negri, un evento organizzato dal Gruppo Giovani Cassinetta, nell’ambito delle celebrazioni leonardesche. Si tratta della presentazione del film Magnitudo “Leonardo 500”, prodotto e diretto da Francesco Invernizzi. Mercoledì 4 settembre alle 21, sempre nel Centro polifunzionale, l’incontro dal titolo “Legalità, mafia e territorio: vigilanza e responsabilità” con don Emilio Maltagliati e don Massimo Mapelli.

Giovedì 5 al Polifunzionale Simona Borgatti presenta il suo libro «Se mi dici no». Venerdì 6 settembre alle 18.30 inaugurazioine del defibrillatore alla farmacia comunale, in collaborazione con il gruppo «Magliette rosse di Tutti per Fabio».

Venerdì 6 settembre alle 19 in viale Lombardia, la gara podistica "StraCassinetta"; sabato 7 settembre alle ore 13 all'imbarcadero, il "Gran fondo del Naviglio", storica gara di nuoto di 24,5 km da Cassinetta alla Darsena di Milano e alle 22 lo spettacolo pirotecnico. Lunedì 9 settembre alle 21 in piazza Negri concerto del Corpo Musicale San Carlo.