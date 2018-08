Vince ancora una volta la tradizione a Cerello di Corbetta attraverso la festa patronale.

Festa patronale: mostra, cuccagna e musica

E’ iniziata la festa patronale a Corbetta. Ad aprirla, anche una mostra iconografica e multimediale a cura della parrocchia dedicata alla figura del Santo patrono San Vincenzo. Mas non solo, perchè il parroco don Paolo Vignola non ha voluto far rinunciare i corbettesi lo spettacolo della cuccagna, che si svolge qui in sicurezza tramite apposite reti. Con essa le pignatte e i giochi in oratorio che vedono come protagonista l’impegno dei ragazzi e adolescenti che lo frequentano abitualmente. A dare man forte e un contributo fondamentale all’evento gli “Amici di Cerello e Battuello” con le serate in musica, gli spettacoli, il servizio ristorazione. Presenti le autorità politiche tra cui il sindaco Marco Ballarini con Chiara Lavazza, Gabriele Introini, Alessio Urbano e l’onorevole Francesco Prina. Alla messa solenne presieduta dal prevosto emerito di Corbetta don Bruno Pegoraro, con il parroco di Cerello con Battuello don Paolo Vignola e il diacono Paul, somasco, è seguita nel pomeriggio la processione con il corpo musicale Donizetti.

