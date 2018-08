Festa Patronale della Madonna della Cintura ad Ozzero: il programma delle iniziative dal 31 agosto a lunedì 3 settembre.

Festa Patronale della Madonna della Cintura ad Ozzero

A Ozzero, da venerdì 31 agosto a lunedì 3 settembre, si terrà la tradizionale «Festa Patronale della Madonna della Cintura». Si inizierà venerdì 31 agosto alle 21 con una serata danzante presso Parco Cagnola (con ingresso libero). Sabato 1 settembre dalle 20 appuntamento con la «Notte Bianca» con artisti, street food, musica, bancarelle e molto altro. Domenica 2 settembre in programma tante iniziative dalle 11 fino a sera con raduni di auto, mostre, laboratori e attività gratuite per bambini e la processione religiosa. Dalle 16 alle 19 in viale dello sport sarà possibile provare l’emozione di un volo in mongolfiera. Lunedì 3 settembre si chiuderà con «La strada del risotto» (dalle 19): evento conviviale con risottata in strada presso via Pavese e Parco Cagnola, con musica e divertimenti, spettacolo di cabaret «Ho visto un Re» (21.30). Inoltre, santa messa (alle 20.30) con processione al cimitero e benedizione.

Inoltre, domenica 16 settembre in programma la 10ima edizione di «Tra Ris e Mergon», manifestazione ludico motoria a passo libero aperta a tutti con percorsi di 9, 16 e 21 km, con ritrovo a «Il Parchetto» di via 1° Maggio da dove i podisti partiranno dalle 8.alle 9. Negli stessi giorni celebrazioni anche a Besate per il Feston da Besà.