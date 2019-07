Festa siciliana sabato e domenica al Parco Pratone.

Festa siciliana, due giorni per i Cuorieroi

Due giorni di festa dal sapor siciliano al Parco Pratone di Venegono Superiore sabato e domenica. Ad organizzarlo il Comitato San Giuseppe, che sa sempre riunisce i tanti siciliani residenti in paese insieme ai Cuorieroi Per Bambini Eroi, l’associazione benefica che da circa tre anni fa visita ai bambini delle pediatrie del territorio e raccoglie fondi per aiutare le loro famiglie nelle cure. Una due giorni carica di iniziative ed esibizioni, accompagnate dai manicaretti siciliani preparati dai volontari e il cui ricavato sarà devoluto per progetti dedicati ai bambini in difficoltà.

Il Programma

Sabato 13:

Ore 16: Apertura della festa

Ore 16.30: Merenda per i bambini con truccabimbi, laboratori di pyssla e laboratori di nastro

Ore 18.30: Esibizione dei Truzzi Volanti, concorrenti a “Tu Si Que Vales” e finalisti a “Italia’s Got Talent”

Ore 19: Apertura dello stand gastronomico con cucina siciliana e street food

Ore 21.30: Spettacolo di fuoco con i Cuorieroi fuochisti

Ore 22: Musica con E.T.Eam 80s Live Band

Domenica 14:

Ore 12: Apertura dello stand gastronomico con cucina siciliana e street food

Ore 14: Esibizione delle ginnaste della Asd Kinesis 2008

Ore 15: Merenda per bambini con truccabimbi, laboratori di pyssla e laboratori di nastro

Ore 18: Performance aeree con Rebecca Magosso

Ore 19: Apertura stand gastronomico con cucina siciliana e street food

Ore 21.30: Dj set con Andreino Rmx.

