Sabato 6 luglio il Monastero di Torba, Bene del FAI (Fondo Ambiente Italiano) a Gornate Olona, apre al calar della sera per ospitare una delle tappe del Festival Musica Sibrii 2019.

Festival Musica Sibrii a Gornate Olona

Visite guidate e poi concerto nell’atmosfera medievale del monastero di Torba col Festival Musica Sibrii. Una manifestazione musicale curata dall’associazione I Solisti Ambrosiani con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della musica medioevale, rinascimentale e barocca con strumenti originali e far rivivere il disegno originale degli antichi compositori, restituendolo al pubblico nella sua forza espressiva.

Avamposto militare, monastero e ora “sala da concerto”

La serata inizierà con le visite guidate in programma dalle 19.30 alle 20.15, alla scoperta della storia del complesso nato nel V secolo come avamposto militare romano contro la minaccia dei barbari, utilizzato anche da Goti, Bizantini e Longobardi, e trasformato nell’VIII secolo dalle monache benedettine in oasi di preghiera. Alle ore 21 l’ensemble Cenacolo Musicale proporrà il concerto “Care luci del mio bene”: una serie di composizioni vocali e strumentali che affiancano il genio haendeliano a Giovanni Bononcini e ricostruiscono il duello musicale tra i due rivali nella Londra del primo quarto del Settecento.

Prima del concerto, oltre a partecipare alle visite guidate gli ospiti potranno gustare un aperitivo presso il ristorante interno La Cucina del Sole (su prenotazione).

Il gruppo musicale

Il gruppo, composto dal contralto Francesca Biliotti, da Stefano Bruni e Leonardo Bellesini ai violini, da Carlo Zanardi al violoncello e da Donatella Busetto al cembalo, eseguirà brani come Care luci del mio bene di Bononcini e il Trio Sonata Op 2 n. 4 di Georg Friedrich Händel e permetterà al pubblico di cogliere la differenza tra le cifre stilistiche dei due compositori: (il primo più descrittivo e melodico, il secondo più forte e magniloquente) che si fronteggiarono per ottenere il favore del pubblico londinese in epoca barocca.

Partecipare

Tutte le attività in programma per il 6 luglio saranno su prenotazione. Biglietti, che comprendono ingresso, visita guidata e concerto a 10 euro (intero), 5 euro (ridotto dai 6 ai 18 anni e per gli universitari fino ai 25 anni), 4 euro (per gli iscritti al FAI e i residenti a Gornate Olona). Aperitivo a 15 euro (su prenotazione al ristorante La Cucina del Sole: info@lacucinadelsole.it – 348 8687196).

Per prenotazioni e informazioni: Monastero di Torba, via Stazione 2, Gornate Olona (VA).

faitorba@fondoambiente.it – 0331 820301.