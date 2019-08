Feston da Besà a Besate da venerdì 30 agosto a lunedì 2 settembre: ecco il programma completo degli appuntamenti.

Feston da Besà a Besate: fuochi d’artificio e molto altro

Feston da Besà da venerdì 30 agosto a lunedì 2 settembre. Si parte alle 20 di venerdì con la cena in piazza assieme ai commercianti e la musica dal vivo de «I ciliegia sound», a seguire fuochi d’artificio. Sabato 31 alle 10.30 apertura della mostra fotografica «Vita sommersa del fiume azzurro», dedicata alla fauna ittica, presso le scuole e in collaborazione con il Parco Ticino. Alle 19.30 al centro Polifunzionale cena e serata danzante a cura della Pro loco, con l’orchestra «Gianni Cosmai». A seguire esibizione della scuola di ballo «Love&Sound». Domenica 1 settembre si apre con la mostra mercato in via Pisani dalle 8.

Quindi alle 10.30 messa solenne. Dalle 15 giochi all’oratorio San Luigi, alle 16 anguriata in piazza del Popolo. Alle 16.30 sfilata della fanfara dei Bersaglieri «Aminto Caretto» di Melzo con omaggio ai Caduti. Alle 19.30 cena e serata danzante al parchetto a cura di Pro loco con l’Orchestra «Antonella Marchini». Finale lunedì alle 19.30 al centro Polifunzionale con cena e serata danzante di Pro loco assieme all’Orchestra «Ruggero Scandiuzzi». TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE