Feston da Besà: Besate in festa dal 31 agosto al 3 settembre

«Feston da Besà» al via venerdì 31 agosto. Si parte questa sera alle 20 con la cena in piazza con i commercianti. Musica dal vivo con Dj Pask and Eternit Live e il gruppo Free Spirits della scuola «Ti va di ballare?». Alle 23 fuochi d’artificio. Sabato 1° settembre giostre e gonfiabili al parchetto, alle 10.30 letture animate su Leonardo Da Vinci in biblioteca per bambini dai 5 agli 11 anni. Alle 17, sempre in biblioteca, presentazione storica «La vecchiaia nelle scritture dei mercanti (‘300-‘400)» con Fabio Baroni. In serata cena a cura della Pro Loco e serata danzante con l’orchestra Antonella Marchini. Alle 22.15 esibizione della scuola di ballo «Love and Sound».

Domenica 2 settembre mercato per le vie del paese, alle 10.30 celebrazione della Santa Messa. Dalle 15 in oratorio «Fior di colori», si colora con i gessetti sull’asfalto. Alle 17.15 la fanfara dei bersaglieri «Aminto Caretto» di Melzo sfilerà per le vie omaggiando i caduti. Alle 19.30 cena con la Pro Loco e serata danzante con l’orchestra Graziano Cianni. Durante la serata si terrà la premiazione del concorso «Fior di vetrine 2018». Lunedì 3 settembre il feston si chiuderà con la cena a cura della pro loco al parchetto e la serata danzante con l’orchestra Emanuela Bongiorni. Negli stessi giorni anche Ozzero celebrerà per la Festa della Madonna della Cintura: QUI il programma.