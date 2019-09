Fibromialgia: se ne parla sabato 14 settembre 2019, a prtire dalle 20.45, nella biblioteca comunale di via Brisa, 1 a Parabiago.

Fibromialgia: l’appuntamento

Dopo il concerto di Sound Tracks dedicato all’Aisf, c’è un altro appuntamento conoscitivo a Parabiago, organizzato dall’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, dall’Associazione parabiaghese El Bigatt e dall’Amministrazione comunale. La serata sarà a ingresso gratuito e prenderà avvio dalle 20.45 di sabato 14 settembre 2019. “Una serata – spiegano gli organizzatori – per conoscere meglio la Sindrme Fibromialgica, patologia invalidante di cui sono affette due milioni di persone solo in Italia. Attraverso medici specialisti comprenderla meglio, prevenirla e capire quale terapie siano utili per affrontarla”.

Il programma degli interventi

A fare gli onori di casa Marco Morlacchi (presidente de El Bigatt), Egidio Riva, vicepresidente Aisf dell’area Centro-Nord, e Maria Guastafierro, referente dei pazienti per la Sezione Insubria. A moderare la parte della serata relativa ai progetti di ricerca e ai servizi dedicati ai pazienti il dottor Marco Cazzola, direttore UOC di Recupero e Rieducazione Funzionale ASST della Valle Olona e referente medico Aisf Sezione Insubria.

Poi si passerà alle novità in ambito diagnostico e terapeutico con il dottor Alberto Batticciotto, specialista in Reumatologia e membro del Consiglio direttico Aisf. A lui seguirà la parte relativa al ruolo che ha la terapia cognitivo comportamentale nel programma terapeutico con il dottor Pierangelo Sgiarovello, psicologo e psicoterapeuta cognitivo comportamentale. La dottoressa Ornella Barni, psicodrammista, tratterà invece il tema del lavoro sperimentale con le persone fibromialgiche e Alberto Colombo, vicepresidente Asd Polisportiva WalkinGo e istruttore di Nordic Walking, illustrerà l’importanza del camminare.

La serata si concluderà con Alessandro Sgamma, regista, attore e giornalista, che tratterà il teatro emozionale e i benefici per i pazienti affetti da Fibromialgia.

LEGGI ANCHE: Sound Tracks, serata trascinante a San Lorenzo