Ieri il taglio del nastro con le autorità della fiera campionaria di Lainate.

Fiera campionaria di Lainate, “opportunità per il territorio”

“Facciamo che questo momento di festa sia un momento di crescita per tutti”. Ha usato queste parole il sindaco di Lainate Alberto Landonio per inaugurare, nel tardo pomeriggio di ieri, l’edizione 2018 della fiera campionaria di Lainate. “E’ la decima fiera che inauguro ha detto Landonio – le radici di questo evento ci devono spingere a capire cosa può essere la fiera di san Rocco oggi e domani. Il nostro è un evento che mette al centro le imprese che devono guardare al futuro e al territorio, all’area di Expo e dell’ex Alfa Romeo che offrono delle grandi opportunità per il rilancio del territorio”. Dopo i discorsi, il taglio del nastro e il via alla festa tra i 100 stand e le numerose iniziative che coinvolgeranno i cittadini per le prossime settimane.

Il momento del taglio del nastro:

Alcuni momenti dell’evento di apertura:

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE