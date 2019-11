Fiera dei Morti a Legnano, grande folla alle tradizionali bancarelle e luna park.

Fiera del Morti, grandissima partecipazione

Migliaia di persone lungo tutto il Viale Toselli che, anche quest’anno, ha ospitato la tradizionale Fiera dei Morti di Legnano. Un evento che ogni anno porta tra le bancarelle allestite lungo la strada non solo tantissimi legnanesi ma è anche un appuntamento molto sentito per tutto il territorio. E così ieri, venerdì 1 novembre 2019, la partecipazione è stata da record. Migliaia infatti le persone che non si sono lasciate sfuggire di ammirare le bancarelle di prodotti alimentari, vestiti, giocattoli, prodotti per la casa e molto altro ancora con anche stand di associazioni.

A vegliare sulla folla, come sempre, la Polizia locale, carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Croce Rossa e Protezione civile.

Le foto:

