Domenica a Castiglione Olona riapre la Fiera del Cardinale.

Fiera del Cardinale, festa e storia

Torna domani, domenica, la Fiera del Cardinale a Castiglione Olona. Il mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato che dal 1978 si svolge la prima domenica di ogni mese lungo le vie e le corti del centro storico Castiglione Olona dalle 9 alle 18. Dopo la pausa estiva, gradito ritorno questo mese dell’Angolo del Gusto in versione autunnale con i prodotti enogastronomici di produzione diretta come miele, confetture, formaggi e vini. Oltre a cibo e vino, oltre ai banchi immersi nel borgo quattrocentesco si potranno visitare anche i famosi monumenti del centro storico. Questi saranno aperti e visitabili, come pure la mostra di acquerelli dell’artista Lilia Cuoghi all’interno del Portico d’Onore di Palazzo Branda Castiglioni.

