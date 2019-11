Fiera di San Martino: è stato inaugurato questa mattina, sabato 9 novembre, il tradizionale evento di Inveruno che coinvolge l’intero territorio.

Fiera di San Martino: grande debutto

Inaugurata stamattina, sabato 9 novembre 2019, la 412esima edizione della Fiera di San Martino di Inveruno, un tradizionale appuntamento che coinvolge l’intero territorio, alla presenza del sindaco di Inveruno, Sara Bettinelli, delle istituzioni regionali e dei primi cittadini dei comuni limitrofi. Stand, bancarelle, convegni, attività didattiche anche per i più piccoli e l’immancabile esposizione agricola e di bestiame rallegreranno le giornale di oggi, domani e lunedì 11 novembre 2019.

Il programma

SABATO 9 NOVEMBRE

Padiglioni Viale Piemonte

Dalle ore 9.00 Inaugurazione rassegna CUSTODI DI BIODIVERSITÀ col patrocinio di Regione Lombardia

Ore 10.30 Presentazione Mostra Sociale Avicola a cura dell’Associazione Lombarda Avicoltori

Ore 11.00 Visita guidata alla Fattoria Didattica con animali da allevamento e da cortile

Ore 14.30 – 17.30 “Col tocco riconosci gli animali’’

Percorso: “Dal tronco all’assa – l’essenza della Natura”

IMPARA A MUNGERE con la Mucca Margherita e la Capretta Nuvoletta

Area espositiva Via Manzoni e Via Liguria

Ore 10.00 – 20.00 Stand commerciali e artigianali – Mostra mercato coniglicoltura

Stand “Campagna amica” a cura della Coldiretti – Prodotti del Consorzio Produttori agricoli

del Parco del Ticino – Punto ristoro a pranzo e cena

Campo Sportivo di Via Manzoni

Ore 14.30 – 15.30 Dimostrazione di cani Border Collie al lavoro per recupero oche/pecore

Ore 16.00 – 17.00 Spettacolo di volteggio e dressage con cavalli

Palazzo delle Associazioni

Villa Verganti Veronesi

Ore 14.00 – 18.00 Visita della Villa e del Parco – Ingresso libero

Sala F. Virga – Biblioteca Comunale

Ore 17.30 COLTIVARE IL CLIMA – Il ruolo dell’agricoltura nel contrasto al cambiamento climatico –

a cura del Distretto DiNaMo*

Parco Comunale (da Largo S. Pertini)

Ore 10.00 – 20.00 Mostra ovini, caprini ed equini

Ore 14.30-16.30 Bimbi in sella “Alla scoperta del mondo del cavallo” a cura di New Artephion

SPETTACOLI

Cinema Teatro Brera

Ore 21.00 Concerto del Coro A.N.A. Gruppo Alpini Abbiategrasso. Diretti dal Maestro Carlo Tunesi

in occasione del 50° anniversario di fondazione della sezione C.A.I. di Inveruno – Ingresso libero

MOSTRE

Ore 10.00 – 18.30 Mostra “Modelli di Macchine Agricole’’ – Sede Apai

Ore 10.00 – 18.00 Mostra “Cambiamenti climatici: cause e rimedi a partire da noi” a cura del Centro Nuovo

Modello di Sviluppo – Sala F. Virga

Proiezione “Le mondine con le ali” – Sala F. Virga

Magici presepi di cartone riciclato – Sala Studio Biblioteca

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Padiglioni Viale Piemonte

Ore 10.00 -18.00 Rassegna CUSTODI DI BIODIVERSITÀ col patrocinio di Regione Lombardia

Mostra Sociale Avicola a cura dell’Associazione Lombarda Avicoltori

Visita guidata alla Fattoria Didattica con animali da allevamento e da cortile

‘‘Col tocco riconosci gli animali’’

Percorso: “Dal tronco all’assa – l’essenza della Natura”

Laboratori per bambini

IMPARA A MUNGERE con la Mucca Margherita e la Capretta Nuvoletta

Piazza San Martino e Piazza don Rino Villa

Ore 10.00 – 18.00 Prodotti gastronomici della Valtellina

Ore 11.15 S. Messa di Ringraziamento

Largo Pertini

Ore 10.00 – 17.00 Grigliata a cura dell’Accademia Italiana della Costina di Coarezza (Va)

Ore 16.30 Dimostrazione di mungitura

Parco Comunale (da Largo S. Pertini)

Ore 10.00 – 20.00 Mostra ovini, caprini ed equini

Ore 10.00 – 18.00 Bimbi in sella “Alla scoperta del mondo del cavallo” a cura di New Artephion

I giochi di una volta – a cura di Ludomastro

Palazzo Associazioni, Largo S. Pertini

Villa Verganti Veronesi

Ore 14.00 – 18.00 Visita della Villa e del Parco – Ingresso libero

Ore 18.00 Presentazione Associazione Gomitolo Rosa

Ore 21.00 CONCERTO IN VILLA – Gospel For Joy – Ingresso libero

Area espositiva Via Manzoni e Via Liguria

Ore 10.00 – 20.00 Stand commerciali e artigianali – Mostra mercato coniglicoltura – Stand “Campagna amica”

a cura della Coldiretti – Prodotti del Consorzio Produttori agricoli del Parco del Ticino –

Punto ristoro a pranzo e cena

Campo Sportivo Via Manzoni

Ore 10.00 – 11.00 Dimostrazione di cani Border Collie al lavoro per recupero oche/pecore

Ore 11.00 – 12.00 Spettacolo di volteggio e dressage con cavalli

Ore 14.30 – 15.30 Dimostrazione di cani Border Collie al lavoro per recupero oche/pecore

Ore 16.00 – 17.00 Spettacolo di volteggio e dressage con cavalli

Biblioteca Comunale – Sala Francesco Virga

Ore 17.30 IL CLIMA CHE CI MANGIAMO – Come sostenere l’agricoltura che fa bene al clima –

MOSTRE

Ore 10.00 – 18.30 Mostra “Modelli di Macchine Agricole’’ – Sede Apai

Ore 10.00 – 18.00 Mostra “Cambiamenti climatici: cause e rimedi a partire da noi” a cura del Centro Nuovo

Modello di Sviluppo – Sala F. Virga

Proiezione “Le mondine con le ali” – Sala F. Virga

Magici presepi di cartone riciclato – Sala Studio Biblioteca

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE

Centro Storico

Ore 8.00 – 19.00 Fiera delle Merci “Bancarelle in Piazza” con oltre 300 espositori

Parco Comunale (da Largo S. Pertini)

Ore 10.00 – 20.00 Mostra ovini, caprini ed equini

Padiglione Viale Piemonte

Ore 10.00 – 12.30 Rassegna CUSTODI DI BIODIVERSITÀ col patrocinio di Regione Lombardia

Mostra sociale avicola cura dell’Associazione Lombarda Avicoltori

Visita guidata alla Fattoria Didattica con animali da allevamento e da cortile

‘’Col tocco riconosci gli animali’’

Percorso: “Dal tronco all’assa – l’essenza della Natura”

Laboratori per bambini

IMPARA A MUNGERE con la Mucca Margherita e la Capretta Nuvoletta

Area espositiva Via Manzoni e Via Liguria

Ore 10.00 – 20.00 Stand commerciali e artigianali – Mostra mercato coniglicoltura –

Stand “Campagna amica” a cura della Coldiretti – Prodotti del Consorzio Produttori agricoli

del Parco del Ticino – Punto ristoro a pranzo e cena

Padiglioni Viale Piemonte / Sala Francesco Virga

Ore 10.00 – 12.30 LE SCUOLE IN FIERA – Visita guidata dei Padiglioni e delle Mostre

SCUOLA E CLIMA – impariamo a contrastare il cambiamento climatico

MOSTRE

Ore 10.00 – 18.30 Mostra “Modelli di Macchine Agricole’’ – Sede Apai

Ore 10.00 – 18.00 Mostra “Cambiamenti climatici: cause e rimedi a partire da noi” a cura del Centro

Nuovo Modello di Sviluppo – Sala F. Virga

Proiezione “Le mondine con le ali” – Sala F. Virga

Magici presepi di cartone riciclato – Sala Studio Biblioteca.

