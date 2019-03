Fiera Primaverile a Busto Garolfo: tante le attività tra domenica 10 e lunedì 11 marzo 2019.

Fiera Primaverile con tante attività

Molte le attività in programma per domenica 10 e lunedì 11 marzo 2019, dalle mostre in biblioteca alle bancarelle di hobbisti e artigiani. La Fiera bustese ha già visto una buona partecipazione. Presente agli eventi di domenica pomeriggio anche la prima cittadina Susanna Biondi.

Il programma

Oltre alla grande fiera mercato, diverse mostre in programma. La mostra collettiva di pittura dell’associazione artistica ResArte di Rescaldina e la mostra di collezionismo in sala consiliare, così come la mostra «Musica ribelle» – in tema progressive rock italiano anni ’70 – che si terrà a Villa Brentano saranno visitabili sia domenica che lunedì. Mentre l’esibizione «Storia di donne in prog», allestita in biblioteca in occasione della Giornata della donna, sarà aperta solo domenica 10.

Altre attività includono il «Mercatino delle curiosità», ricco di opere d’ingegno creativo e collezionismo, e i laboratori e percorsi ludici «Giochi dei nonni», «Gli aquiloni di Edo» e «Apicoltura urbana – una casa per le api».

Tra le dimostrazioni di lavorazione del legno, la sfilata di carrozze e di costumi medievali, l’esibizione di cheerleader e le attività di skateboarding, la due giorni sarà ricca di attività per tutti.

