Fiorella Mannoia, grande successo per il concerto al Teatro Galleria di Legnano. Oltre alla musica, riflessione su attualità, politica, violenza sulle donne e migranti.

Fiorella Mannoia, successo a Legnano

Un concerto nel quale ha parlato e cantato di donne, della violenza che le vede vittime, dell’importanza dei centri antiviolenza. E poi il tema dei migranti, con la canzone “In viaggio”, da lei pensando a cosa potrebbe dire una mamma una figlia che parte per un futuro migliore, e del sostegno al sud del mondo.

Lei è Fiorella Mannoia, nota cantautrice, stella della musica italiana. Lei, la sera di martedì 11 dicembre, a incantare tutto il pubblico del Teatro Galleria. Ancora una volta il suo concerto è stato all’insegna di una musica coinvolgente e che fa riflettere.Oltre alle canzoni, come detto, la Mannoia ha toccato diversi argomenti. Come la situazione politica attuale. Poi uno sguardo attento a quanto succede alla donne, troppo spesso vittime di un amore malato. Ed è importante che queste donne siano aiutate mentre i centri antiviolenza chiudono e vivono solo grazie ai volontari (da qui la canzone “Nessuna conseguenza”). Poi via con la musica per ricordare la mano tesa al sud del mondo, ai migranti come detto. Mannoia ha poi tributato un omaggio a Carosone (con “Eri piccola, piccola”), ha ricordato la prima volta a Sanremo (“Caffè nero bollente”). E poi in scaletta “Che sia benedetta”, “Sally”, l’intramontabile “Quello che le donne non dicono”. E la grande emozione e commozione con la piccola Camilla fatta salire con lei sul palco. E il gran finale con il “Cielo d’Irlanda” che l’ha vista come sempre scendere tra il pubblico. “Un concerto vivo, partecipato, emozionante e coinvolgente per il suo essere ‘persona’” hanno commentato i tantissimi del pubblico.

Le foto del concerto:

TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE