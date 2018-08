Trenord “scalda i motori” per Formula 1 Gran Premio Heineken d’Italia 2018. Previsti biglietti speciali, treni straordinari e sconti per chi vorrà raggiungere da milano il G.P. Monza.

G.P. Monza, i treni straordinari

Ventidue corse straordinarie per permettere a tutti i tifosi di raggiungere, domenica 2 settembre, il circuito di Monza per la gara di Formula 1. I treni straordinari diretti a Biassono-Lesmo Parco partiranno dalla stazione di Milano Centrale mentre per il ritorno termineranno la corsa a Milano Porta Garibaldi. Tra le 7.30 e le 13, da Centrale partirà ogni mezz’ora un treno, 12 corse in totale senza fermate intermedie per raggiungere il G.P. Monza.

Per il ritorno a Milano Porta Garibaldi saranno 10 le corse in partenza da Biassono Lesmo Parco. I treni partiranno alle 16.32; 16.47; 17.02; 17.17; 17.32; 17.51; 18.17; 18.47, 19.17 e 20.09. Le corse di ritorno effettueranno anche la fermata intermedia di Monza.

Biglietti speciali Trenord, anche per le prove

Insieme ai treni, i biglietti. Domenica, i viaggiatori in possesso dei biglietti speciali Trenord potranno raggiungere la stazione di Milano Centrale dalla stazione di Milano Porta Garibaldi, in soli 9 minuti e senza costi aggiuntivi, utilizzando i treni del servizio Malpensa Express. In alternativa, potranno utilizzare la linea metropolitana M2 acquistando apposito ticket ATM. Oltre al biglietto andata e ritorno a 5 euro per domenica 2 settembre, Trenord propone ai tifosi il biglietto speciale “Trenord Day Pass” che si potrà utilizzare nel giorno della gara e anche nelle giornate di prove, dal 31 agosto al 2 settembre. Si tratta di un biglietto andata e ritorno valido per un adulto e più ragazzi (fino a 13 anni compiuti) legati da un rapporto di parentela che permette di raggiungere Monza o Biassono-Lesmo Parco da qualsiasi stazione della Lombardia a un costo di 13 euro. Il giorno del G.P. Monza il “Trenord Day Pass” potrà essere utilizzato anche sui treni speciali in servizio tra Milano e Biassono-Lesmo Parco.

I biglietti speciali sono in vendita presso le biglietterie Trenord, i My Link Point di Milano Cadorna e Milano Porta Garibaldi, i punti vendita esterni, i distributori automatici di stazione e online sull’e-store di Trenord.

Gli altri treni

Oltre alle 22 corse speciali di Trenord da Milano che consentono di arrivare alla stazione di Biassono-Lesmo Parco, attigua all’ingresso D del Monza Eni Circuit, i passeggeri potranno raggiungere la stazione di Monza, da dove partiranno le navette in direzione del circuito, con oltre 300 corse Trenord in servizio sulle linee regionali RE14 Bergamo-Carnate-Milano, RE8 Tirano-Sondrio-Lecco-Milano e sulle linee suburbane S8 Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi, S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate e S11 Chiasso-Como-Milano-Rho il cui orario è consultabile sul sito Trenord.it.

Sconti fino al 25%

Anche quest’anno la partnership tra Trenord e Monza Eni Circuit offre a chi acquista il biglietto del treno online sconti fino al 25% sui biglietti d’ingresso al circuito nelle giornate di prova e/o di gara. In fase di acquisto online del biglietto Trenord, verranno emessi un codice promozionale e una password per accedere a un’area riservata sul sito del Monza Eni Circuit (www.monzanet.it) tramite cui i clienti potranno usufruire dello sconto, scegliendo una delle opzioni tra ingressi singoli e abbonamenti per assistere al weekend di prove e gara.

Ulteriori informazioni sul percorso e sull’acquisto dei ticket del servizio di navetta sono disponibili sul sito del Monza Eni Circuit.