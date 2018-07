Gabry Ponte, conto alla rovescia per il live di domani sera, lunedì 30 luglio, in piazza Libertà ad Arconate.

Gabry Ponte: l’atteso evento dell’estate

Grande fermento per la Patronale di Arconate 2018. Quest’anno il Gruppo delle Feste ha scelto di portare in paese il noto disc jockey Gabry Ponte, ex leader degli Eiffel 65 (già presenti sul palco di piazza Libertà). Il live inizierà alle 21.30 ma i tornelli verranno aperti già alle 18.30 e chiusi quando in piazza ci saranno 4.600 persone.

Imponenti misure di sicurezza

Per garantire che tutto vada bene, sono state prese diverse misure di sicurezza: tra queste il divieto di accedere alla piazza con liquidi e bibite o di poter acquistare liquidi in bottiglie o bicchieri di vetro. Inoltre, le bottigliette di plastica da 0.5 litri dovranno essere vendute senza tappo. L’intero centro sarà in zona rossa.