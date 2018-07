Gabry Ponte ad Arconate, il concertone della festa patronale di lunedì 30 luglio ha accolto un pubblico in delirio.

Gabry Ponte: 4.600 persone in piazza

L’esibizione del dj di fama internazionale, ex membro degli Eiffel 65, ha fatto il pieno di partecipazione raggiungendo la cifra massima di spettatori, ben 4.600 persone che hanno letteralmente riempito Piazza Libertà.

Tra grandi classici della musica dance anni ’90 e tracce del nuovo album, Gabry Ponte ha fatto saltare e divertire il pubblico giunto in massa da tutto il territorio e anche da fuori Lombardia.

Precisa e puntuale anche gli organizzatori della serata, dall’ Associazione Amici delle Feste e tutti i volontari del Comune, oltre alla preziosa coordinazione per la sicurezza messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Legnano e della stazione di Busto Garolfo, insieme agli agenti della Polizia locale e ai volontari della Protezione Civile.