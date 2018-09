Gaggiano a 4 zampe: torna domenica 23 settembre l’iniziativa interamente dedicata al cane, ricca di momenti ludici ed educativi.

Gaggiano a 4 zampe: concorsi, giochi ed educazione per i cani

Dopo il successo dell’anno scorso, domenica 23 settembre torna “Gaggiano a 4 zampe”, giornata interamente dedicata al cane, ricca di momenti ludici ed educativi e che culminerà in un concorso canino a premi aperto a tutti, col Patrocinio del Comune di Gaggiano. Come l’anno scorso, l’iniziativa porta la firma delle associazioni gaggianesi Rescue Bau e Salva La Zampa, con l’aggiunta de I Senza Cuccia. Le tre onlus e tutti i loro volontari, alcuni dei quali operanti da più di 30 anni sul campo, hanno come scopo il soccorso e l’accoglienza di cani senza famiglia per poi trovare loro una casa idonea alle loro necessità. Ma nel tempo si sono “specializzate” anche in particolari tipologie di aiuti: Rescue Bau si occupa soprattutto della riabilitazione comportamentale di cani con un triste passato; Salva la zampa dedica la maggior parte delle sue energie al recupero psicofisico di cani da caccia maltrattati o rifiutati dai proprietari, mentre I Senza Cuccia aiuta prevalentemente cani riproduttori a fine carriera o scartati da allevamenti. Tutti i cani aiutati sono seguiti dal punto di vista sanitario ed educativo, garantendo il loro benessere psicofisico. “Un’attività molto onerosa – spiegano i promotori -, portata avanti con lo spirito di solidarietà che alberga nei volontari. I fondi derivano unicamente da contributi dei soci, dalle offerte di privati e dalle iniziative solidali e raccolte fondi organizzate durante l’anno”.

Durante la manifestazione, grazie agli educatori cinofili di Rescue Bau ci si divertirà con il proprio cane provando giochi di attivazione mentale e percorsi di Mobility per poi emozionarsi con le dimostrazioni di cinofilia ed imparare con interventi formativi in itinere durante la giornata. Alle 15 l'Assessora alle politiche ambientali Sabina Gatto darà il via al concorso canino a premi aperto a tutti i cani. La giuria premierà la genuinità dell'amicizia tra il cane e il suo bipede. Le iscrizioni saranno aperte dalle 10 fino a quando sfilerà l'ultimo concorrente in gara. I partecipanti saranno suddivisi in categorie e saranno messi in palio anche dei premi speciali. Unico vincolo alla partecipazione alla sfilata sarà una donazione a partire da 5 euro, che permetterà di raccogliere fondi per continuare la lotta per rendere migliore la vita di molti cani abbandonati. Simpatici omaggi saranno offerti a ogni iscritto e i partecipanti potranno svagarsi curiosando tra i banchetti, la pesca di beneficenza con articoli per cani e per bambini, il banco dei Bau biscotti, l'angolo Goloso e i punti informativi delle associazioni. Ospiti d'onore saranno i cani cerca casa, che sfileranno e potranno essere conosciuti nell'area a loro dedicata durante il pomeriggio. Sarà attivo un ricco servizio bar & ristoro. Il menù prevederà piatti anche per vegetariani e vegani. La manifestazione si terrà all' Area Feste, in via Gramsci 36 a Gaggiano, dalle 10 alle 18. Per ulteriori informazioni: Alice Castorina, presidente Rescue Bau 340-900.63.50; presidente@rescuebau.it; www.rescuebau.it.