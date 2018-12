Capodanno con FavolaFolle a Gaggiano: spettacolo teatrale, degustazione di vini e “Night Party” per ballare sino a tarda notte.

Gaggiano, Capodanno in Auditorium con FavolaFolle

La compagnia FavolaFolle anche quest’anno ripropone il capodanno all’Auditorium di Gaggiano per festeggiare, con il pubblico, il capodanno 2019 con la formula già sperimentata dello spettacolo teatrale seguito da una festa che durerà fino a tarda notte. Il 31 dicembre alle 21.45 andrà in scena “L’Oro di Bacco”, uno spettacolo della Compagnia Teatrale FavolaFolle che, per l’occasione, sarà rappresentato in versione “Special Edition”.

Lo spettacolo è composto da testi e canzoni sul tema del vino, ingrediente centrale delle più importanti tradizioni culinarie dal Nord al Sud del mondo, simbolo di raffinatezza ed eleganza, ma anche di cultura popolare e contadina, amico intimo di poeti e scrittori lungo i secoli, il vino affascina, seduce, ci fa innamorare e viaggiare all’interno di noi stessi, tra differenti stati d’animo e differenti emozioni.

Lo spettacolo sarà intervallato da degustazioni di vino per tutto il pubblico presente a cura della sommelier Silvia Di Stefano. Alla fine dello spettacolo ci sarà un brindisi con la Compagnia FavolaFolle che allo scoccare della mezzanotte offrirà spumante e pandoro a tutti. Il prezzo del biglietto per lo spettacolo con degustazione di vino è di 25 euro per gli adulti e di 12 euro per lo spettacolo senza degustazione per i minori di 18 anni. A seguire, dalle 00.30, ci sarà il “Night Party”: chi vorrà potrà fermarsi dopo lo spettacolo a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in una festa in cui potrete chiacchierare con gli amici o scatenarvi nelle danze, ma sopratutto potrete incontrare nuove persone e divertirvi in modo originale e inedito.

Per gli adulti l'ingresso alla festa costa 10 euro e comprende due consumazioni a scelta, preparate da "Aperitif Vintage". Il costo della festa per i minorenni è di 5 euro (bevande incluse) dove sarà prevista un animazione dedicata ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. Per informazioni e prenotazioni: 392 99 392 99 oppure info@favolafolle.com