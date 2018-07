Gaggiano come Venezia: la gondola lungo il Naviglio c’è già, ma ci sono anche episodi sempre più frequenti di acqua alta che interessano le strade del centro…

Gaggiano come Venezia, tra gondole e… acqua alta

Gaggiano come Venezia? Un paragone che sembra tornare spesso in questi ultimi giorni. I fasti dell’ultima Notte Bianca hanno suggerito a qualcuno, fatte le debite proporzioni, una sorta di accostamento tra il gioiello dell’Abbiatense e la città lagunare. Ma a rendere ancora più suggestivo il parallelo è la presenza, da un anno a questa parte, della gondola veneziana originale condotta da Umberto Pagotto, maestro di voga veneta operante in Lombardia, che solca le acque del Naviglio per escursioni turistiche.

Naviglio in piena, l’acqua tracima per le strade

C’è tuttavia un altro fenomeno, non così positivo, che accomuna Gaggiano a Venezia: quello dell’acqua alta. Da tempo infatti il Naviglio in piena tracima acqua dalle fessure della sponda, oppure da sotto i marciapiedi. I punti di fuoriuscita di rigagnoli di acqua sono numerosi e distribuiti lungo buona parte del centro storico del paese, che coincide con la parte più bassa della sponda del canale. Nulla al momento di preoccupante, ma un campanello d’allarme che potrebbe indurre a interventi ad hoc per scongiurare quanto potrebbe accadere in caso di un cedimenti improvviso di un argine con una conseguente più abbondante fuoriuscita d’acqua che si riverserebbe sulle strade del centro storico. Torna alla home page.