Gaggiano, a partire dallo scorso 2 febbraio il mercato contadino ha traslocato: da piazza Daccò a piazza della Repubblica.

Gaggiano, il mercato contadino in piazza della Repubblica

È’ stato spostato in piazza della Repubblica l’appuntamento mensile con il mercato contadino dei produttori agricoli del territorio. Già lo scorso 2 febbraio gli stand delle aziende locali sono state posizionate nella piazza centrale di Gaggiano, abbandonando così Piazza Daccò, la prima location in cui era stato organizzata la vendita dei prodotti a chilometro zero delle aziende locali.

A richiedere il trasferimento in piazza della Repubblica è stato la società Event Experience che ha proposto all'amministrazione gaggianese di organizzare un'esposizione che vede come protagonisti agricoltori, contadini e allevatori del territorio con degustazioni e laboratori didattici. La scelta di puntare su piazza della Repubblica è stata dettata dalla volontà di puntare a uno spazio con maggiore visibilità rispetto a piazza Daccò che, nonostante la presenza della biblioteca comunale, rimane un luogo poco frequentato dalla cittadinanza. Il prossimo appuntamento è stato fissato per sabato 2 marzo con l'obiettivo di proseguire ogni primo sabato del mese per tutto il 2019.