Gaggiano, Sant’Invenzio: campane mute e orologio fermo

Guasto per l'orologio della Chiesa di Sant'Invenzio a Gaggiano, che da giorni segna le 8.30. I tecnici sono al lavoro per cercare di individuare il problema e risolverlo. Che ci fosse qualcosa di strano se ne sono subito resi conto tutti i gaggianesi. Senza nemmeno rivolgere lo sguardo al campanile: con il meccanismo bloccato, le campane hanno infatti smesso di scandire il trascorrere delle ore. Ma il problema potrebbe essere più complesso: come mostra la foto pubblicata da Antonio Varieschi, la campana è stata addirittura imbragata con delle catene e messa in sicurezza, per una riparazione che potrebbe richiedere qualche settimana di lavoro.