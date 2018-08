Gaggiano: la compagnia teatrale dei FavolaFolle taglia il traguardo dei dieci anni di attività e celebra con una festa l’8 settembre.

Gaggiano, teatro: FavolaFolle compie dieci anni

Taglia il traguardo del decimo anno di attività la Compagnia teatrale dei FavolaFolle, costituitasi a Gaggiano nel 2008 e con una vocazione particolare per la ricerca e la sperimentazione di modi contemporanei di approfondire il rapporto tra i principali linguaggi dello spettacolo dal vivo, al fine di realizzare un teatro popolare che coinvolga tutta la sua comunità di riferimento individuata sul proprio territorio. La Compagnia dal 2012 ha assunto la gestione e la direzione artistica dell’Auditorium comunale di Gaggiano dove, oltre alla produzione di spettacoli, si occupa della promozione della cultura teatrale attraverso laboratori e corsi di teatro e musical per ragazzi e adulti, letture, concerti e show performativi. Dal 2017, vista la grande richiesta di partecipazione ai corsi, i FavolaFolle hanno aperto nuove sedi, una ad Ozzero, in località Vecchia Soria, e una a Casorate Primo. L’8 settembre si svolgeranno le celebrazioni per il decimo anniversario, con un evento aperto a tutti presso l’Area Feste di Gaggiano in via Gramsci 36, tra installazioni, performance teatrali e musicali, cibo, bevande e molto altro ancora.

Il programma della festa dell’8 settembre

Ecco il programma completo dell'evento. Alle 17 installazione «Il campeggio dei personaggi»: i personaggi che hanno fatto parte della storia della Compagnia FavolaFolle, riprenderanno vita in un capeggio dove attendono l'inizio della festa. Gli spettatori potranno entrare in ogni tenda e conoscerli attraverso un'esperienza vis-à-vis. Alle 19.30 «Ouverture – Cena dei folli»: i cancelli si apriranno anche per tutti coloro che non abbiano preso parte al «Campeggio dei personaggi». Si potrà cenare insieme con proposte street food e soluzioni anche per vegani. Alle 20 concerto: la festa prosegue sulle note musicali di tutti coloro che vorranno salire sul palco per suonare e cantare il repertorio che ha segnato la storia dei FavolaFolle e non solo. Alle 21.30 lo spettacolo «La follia di un sogno»: i FavolaFolle saliranno sul palco per mettere in scena uno spettacolo fatto di ricordi, performance, musica e risate per celebrare dieci anni di storia densi di smisurata euforia e struggenti passioni. Ingresso 10 euro, ridotti a 6 per gli associati. Per informazioni e prenotazioni: info@favolafolle.com oppure 392-99.392.99.