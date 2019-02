Garbagnate, l’associazone Arabesque torna sul palco del cinema Teatro Italia con “Alice nel paese delle meraviglie”. Appuntamento venerdì 8 marzo.

Garbagnate, “Alice nel paese delle meraviglie” con Arabesque

L’Associazione Arabesque presenta la sua ultima visionaria fantasia: liberamente ispirato al famosissimo libro di Lewis Carrol “Alice nel paese delle meraviglie”, uno spettacolo recitato e danzato, dove i protagonisti e i ballerini vi trascineranno nel loro fantastico mondo. Appuntamento per venerdì 8 marzo alle 21 al cinema Teatro Italia di Garbagnate Milanese e domenica 10 marzo alle 16 al Teatro La Creta di Milano. Coreografie di Angela Quacquarella, Giorgio Gallizioli, Luca Bulso e Selene Franceschini Regia: Alessandro Stellacci Assistente alla regia: Francesca Magistroni Direzione Artistica: Angela Quacquarella. Il ricavato andrà a favore di Riabilitango, il progetto che prevede l’insegnamento del tango per i malati di Parkinson. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE