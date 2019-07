Garbagnate, colazioni alla Bottega del Grillo con le operatrici del Consorzio Sir: porte aperte a mamme, papà, nonni e zii.

Garbagnate, colazioni “educative” alla Bottega del Grillo

Una nuova iniziativa per le mamme è arrivata a Garbagnate, alla Bottega del Grillo in via Rimembranze, 21. Ogni mercoledì mattina dalle 10 alle 12 porte aperte a mamme, papà, nonne, nonni e zii con bambini 0-3 anni per fare colazione insieme. I prossimi appuntamenti saranno il 10 e il 24 luglio. Due operatrici del Consorzio Sir terranno compagnia ai presenti per chiacchierare, scambiarsi idee e rilassarsi davanti a un buon caffè offerto dalla Bottega del Grillo. L'iniziativa è gestita dalle educatrici di Consorzio Sir grazie al progetto 'Passi piccoli, comunità che cresce', progetto selezionato dall'impresa sociale 'Con i Bambini' nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Per rimanere informati sulle opportunità messe a disposizione dal progetto è disponibile la pagina facebook @Passi Piccoli