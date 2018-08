“Festa Granda 2018”, ricco calendario.

Al via la tradizionale “Festa Granda 2018

Garbatola, frazione di Nerviano, si appresta a vivere la sua grande festa, ossia la “Festa Granda 2018”. La manifestazione si svolgerà da sabato 25 agosto al 3 settembre.

Il programma

Sabato 25 si parte all’insegna del motto «Fem la Festagranda!»: alle 18.15 santa messa di apertura, alle 19 aperitivo e cerimonia, alle 20 cena in via Gorizia; domenica 26 giornata dedicata all’acqua e al territorio: alle 8.30 partenza della randonnee «Freccia Valle Olona» dove Nerviano si confermerà capitale del mondo della randonnee con un evento ormai classica del periodo estivo coi ciclisti su tre percorsi (corto da 70 chilometri, medio da 100 e lungo da 120); alle 9.30 prima edizione del «Triathlon del Villoresi»: per la prima volta nella storia del Canale Villoresi e unico triathlon in tutta la provincia di Milano: nuoto nel canale, poi bici per un circuito da 4 chilometri da ripetersi 4 volte e per passare poi alla corsa; alle 15 “Traversata dei caimani” che torna dopo il successo dello scorso anno: nuotata da 1800 metri, da ponte a ponte, da Nerviano a Garbatola (partenza prima batteria alle 15, «tuffata popolare» dalle 16, festa sul ponte di via Montenevoso dalle 14.30 alle 17 e poi premiazioni in oratorio).



Lunedì 27 arriva la giornata dedicata ai bambini: alle 18 mostra talenti, spazi differenziati di creatività, alle 20.30 santa messa di suffragio per i collaboratori della parrocchia, alle 21 film e giochi per bimbi e serata culturale in piazza, alle 21 Garbeach volley ossia il torneo di bachvolley 2×2; martedì 28 «Black hump crit», primo criterium federale per Fixed bike in collaborazione con Us Ciclismo: ritrovo alle 19.30 e iscrizioni, alle 21 partenza Small Hump e, alle 22, del Big Hump. Mercoledì tocca alla «Notte dello sport»: alle 19 «trippata popolare», alle 20 la novità della serata della Lumaga, alle 20.30 partenza della «Passeggiata sotto le stelle» su 6 chilometri in notturna, alle 21 Garbeach volley e, alle 21, serata Upn con raduno e attività sportive delle squadre.

Giovedì 30 serata milanese: l’oratorio di trasformerà in una tipica osteria milanese. Piatto del giorno risotto all’osso buco sulle note della fisarmonica. Venerdì 31, alle 21, serata tirolese con la «Tirol Band» e piatti tipici, alle 21.30 via a «Fuori di festa» con street food e silent disco. Sabato 1 settembre sarà il “Sabato della festa, tra blues e musica revival: alle 21 serata danzante in oratorio con revival di Dj Raffi, alle 21 Fuori di festa on the street con street food e musica;

Domenica 2 sarà il Giorno di festa maggiore: alle 11.15 santa messa di ringraziamento, alle 15 esibizioni vari, giochi, raduno auto d’epoca e raduno di Alfa Romeo, alle 21 servizio gastronomico e serata danzante; lunedì 3 settembre pomeriggio bei bimbi e serata finale: alle 16 benedizione dei bambini e concorsi per loro, alle 19.30 apertura Rock in L’era, alle 20 santa messa di ringraziamento e Processione, alle 21.30 “Variegatola show”, lotteria e finale con fuochi d’artificio.

Programma completo su www.garbatola.it

Come sempre la festa è promossa dal gruppo di organizzatori e vanta la collaborazione di Upn, Ortografia urbana, La Milano che conviene, 1001 Miglia, Us Ciclismo e patrocinio del Comune e di Città metropolitana.

