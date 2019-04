Ginevra Di Marco in concerto all’Ariston urban center di Lainate.

Ginevra Di Marco in scena a Donne In•canto

Ginevra Di Marco sarà a Lainate all’Ariston urban center venerdì 5 aprile per la 14esima serata del festival Donne In•canto. La cantante, ex voce del Consorzio suonatori indipendenti (C.S.I.), massima esponente della world music e del nuovo folk italiano, è definita da tutti i critici musicali una fra le voci femminili italiane più belle e amate.

Il concerto è dedicato a Mercedes Sosa

Il concerto «La rubia canta la negra», pensato, arrangiato e prodotto con Francesco Magnelli (pianoforte e magnellophoni) e Andrea Salvadori (chitarre, mandolino e elettronica) con Robero Beneventi (fisarmonica), è un raffinato e coinvolgente omaggio alla cantante argentina Mercedes Sosa alla quale è dedicata l’undicesima edizione del festival, e grazie al quale ha vinto il Premio Tenco 2017.

Prenotazioni sul sito del festival

Un’occasione per godere di un concerto nel quale la musica si manifesterà nella sua natura più bella: quella di essere forza propulsiva che avvicina, che crea comunità, che produce emozioni ed empatia… Una serata da non perdere! L’ingresso è libero con una piccola donazione per il progetto di solidarietà “La valigia di salvataggio”, in aiuto a donne che hanno subito violenze domestiche. E’ necessaria la prenotazione online come di consueto sul sito web di Donne In•canto: www.donneincanto.org.

