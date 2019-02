Giochi da tavolo: un pomeriggio di sfide avvincenti promosso dalla biblioteca di Bubbiano sabato 23 febbraio allo spazio polifunzionale.

Giochi da tavolo: tornei con la biblioteca di Bubbiano

Appuntamento per ragazzi dai 3 ai 99 anni allo spazio polifunzionale Suardi di Bubbiano, dove la biblioteca organizza per sabato 23 febbraio dalle 15.30 un pomeriggio con i più bei giochi in scatola. Sarò possibile sfidarsi a Takenoko, 13 indizi, Timeline, Harry Potter Trivial e molti altri avvincenti giochi. L'ingresso è libero e gratuito.