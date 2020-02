Giornata della pace a Nerviano: in piazza santo Stefano l’associazione di volontariato Collage proporrà stand solidali, poi in chiesa concerto del coro africano Sahuti Wa Africa.

Giornata della pace col Collage

Tutto pronto per la Giornata della Pace, a Nerviano, che quest’anno spegnerà le sue prime 25 candeline. Promuove l’evento, come sempre, l’associazione di volontariato Collage.

L’appuntamento è domenica 9 febbraio 2020, alle 16, nella chiesa parrocchiale di santo Stefano: è lì che si esibirà il coro Sahuti Wa Africa che proporrà brani di successo e tipici dell’Africa.

Già dalla mattina, in piazza santo Stefano, i giovani volontari dell’associazione saranno presenti con stand per sostenere le missioni nel mondo. Come noto infatti Collage da molti anni tende la mano alle popolazioni più povere del pianeta ed è in prima fila nel proporre iniziative a sostegno e per la promozione di un mondo di pace e uguaglianza.



