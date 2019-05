Una “giornata verde” dedicata alla pulizia del Fontanile. Domenica tutti in campo.

Giornata verde domenica a Tradate

Pronti con guanti, stivali e mascherina domenica tutti insieme per ripulire la pista ciclopedonale via Treves e via XI Febbraio e il Fontanile. L’iniziativa promossa dall’assessore all’ecologia Vito Pipolo, vede la collaborazione del Museo Fisogni, della Seprio patrimonio e della Protezione civile.

Prevenire alluvioni

“Non si tratta di una semplice giornata ecologica per liberare dai rifiuti un angolo della città – spiega l’assessore Pipolo – Con questo intervento di condivisione cittadina vogliamo cominciare a monitorare i corsi d’acqua che attraversano il nostro territorio. Cominceremo dal Fontanile da via Carducci fino al parco dei tre castagni. Un intervento di messa in sicurezza del corso d’acqua per scongiurare disastri prima del periodo delle grandi e violente piogge”.

Domenica tutti in campo

L’appuntamento è fissato per 9/9.30 al museo Fisogni in via Bianchi per una colazione offerta. I volontari partecipanti, a cui sarà regalato un piccolo gadget, si recheranno poi a piedi al Fontanile dove a partire dalle 10 fino alle 13 saranno impegnati nell’ecologica attività.