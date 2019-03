Giovani e dipendenze: l’associazione Lule organizza un incontro a Motta Visconti giovedì 4 aprile alle 20.30 in via Ticino.

Giovani e dipendenze: incontro con Lule a Motta

“Indipendentemente da provarle tutte: parliamo di dipendenze da sostanze?” Questo l’esplicito invito dietro al nome dell’incontro promosso dall’associazione Lule. Che si svolgerà giovedì 4 aprile alle 20.30 in via Ticino. Relatore è Laurent Liebenstein, operatore di associazione Lule Onlus, esperto di riduzione del rischio e dei danni legati all’uso di sostanze ed alcol. Obiettivo della serata: far “conoscere i principali effetti delle sostanze, legali e illegali, che creano dipendenza, con uno sguardo rivolto al mondo adolescenzale. Perchè abbattere i pregiudizi aiuta a capire e a parlarne in modo consapevole”. L’incontro, con il patrocinio del Comune di Motta, è all’interno del progetto “Dalla strada alla palestra”, finanziato da Fondazione Peppino Vismara. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE