“Giovanna d’Arco”: aperitivo con la storia. L’associazione culturale Storiae invita i cittadini, domenica 9 febbraio, alle 18.30 in Villa Rusconi a Rescaldina, a un viaggio alla scoperta dell’eroina francese.

L’associazione culturale Storiae invita i cittadini, domenica 9 febbraio, alle 18.30 in Villa Rusconi a Rescaldina, a un aperitivo con la storia dal titolo: “Giovanna d’Arco“.

“Anche per febbraio tornano gli appuntamenti con l’aperitivo con la storia e questa volta a farla da padroni saranno gli eretici – spiega l’associazione Storiae – Cominceremo, come d’abitudine, domenica 9 febbraio con l’avvincente storia di Giovanna D’Arco. Poche sono le persone che in un breve arco di tempo riescono a ribaltare le sorti di una guerra e a determinare il destino di un intero stato come fece Giovanna. Dopo aver liberato Orléans dagli inglesi nella guerra dei cento anni finisce sul rogo come eretica, per tornare poi alla ribalta come santa. Una storia che ha dell’ incredibile e che ci permetterà di conoscere gli aspetti meno noti della vicenda e anche i compagni d’arme della pulzella d’Orléans, alcuni dei quali saranno protagonisti di storie e vicende assolutamente fuori dall’ordinario”.