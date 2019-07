Giro pizza itinerante per i quartieri di Bubbiano: l’iniziativa di Comune e Pro loco prende il via sabato 20 luglio in piazza 8 Marzo.

"Giro pi(a)zza itinerante per i quartieri di Bubbiano": è la nuova iniziativa del Comune in collaborazione con Pro loco, che prenderà il via sabato 20 luglio. La prima tappa è piazza 8 Marzo, con ritrovo alle 19.30. Il menu prevede pizza in compagnia e tanta musica a cura di Dj Luca. Inoltre, ci sarà l'animazione per bambini a cura di "Mondo baby". Alle 21 sfilata di moda "I monelli". Un trancio di margherita, patatine, bibita o acqua a 7 euro. Prenotazione obbligatoria alla pizzeria di via Europa 10 o al bar di via Europa 14.