Domenica 20 settembre torna l’appuntamento ufologico “Alieni: destinazione terra”. La prima edizione del convegno sugli ufo ara stata un grande successo all’auditorium “Padre Reina” di via Meda a Rho.

Gli ufo atterrano a Rho, molti gli esperti lombardi

Domenica 20 settembre all’auditorio Padre Reina di via Meda a Rho si terrà il V convegno ufologi intitolato “Alieni: destinazione terra”. Interverranno molti lombardi esperti del settore come Antonio Urzi, l’uomo che riprende molto spesso gli ufo con video sconcertanti che mostrerà in sala unitamente all’analista ufologo Giuseppe Garofalo, Gaspare De Lama, che ha partecipato all’incredibile vicenda del caso Amicizia epopea di incontri tra umani ed un popolo extraterrestre denominato W56 che racconterà tutti i particolari e risponderà alle domande del pubblico, Umberto Morazzoni intrigherà il pubblico con scottanti rivelazioni sulla piramide bosniaca, che ha studiato sul posto, ma anche su altre piramidi comprese quelle italiane e Emilio Spedicato, professore universitario e fisico, che relazionerà su Francesco d’Assisi sciamano tra gli sciamani. Tra i protagonisti anche Pierfortunato Zanfretta metronotte rapito dagli alieni. Zanfretta era già stato a Rho nello scorso convegno riuscendo a tenere incollati tutti alle poltrone.

I relatori

Il Presidente C.UFO.M. Angelo Carannante ed il Presidente Onorario Ennio Piccaluga saranno i relatori del convegno “Alieni: destinazione terra”. Il primo parlerà di straordinari avvistamenti raccontando anche di un episodio inedito in cui un ufo ha sorvolato a bassissima quota un’automobile mostrando le immagini. Piccalunga invece svelerà le ultime scoperte di sospetta vita intelligente sul pianeta Marte, mettendo in dubbio la verità ufficiale che ci viene raccontata. Completeranno la giornata il ricercatore astrofilo Berardino Ferrara che affronterà lo spinoso argomento della pericolosità dei segnali lanciati nello spazio, ma anche di quelli ricevuti. L’evento sarà introdotto dall’avv. Rossana Papasodaro.

Il programma

L’orario di svolgimento del convegno è dalle 9.50 alle 13.30 e si ripartirà dalle 14.30 per finire alle 20.15. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito ufficiale del Centro Ufologico Mediterraneo o telefonando ai numeri 338/3283516 oppure 320/4659798 o scrivendo a centroufologicomediterraneo@gmail.com.

Online uno sconcertante dossier sugli UFO

Gli ufo files sono stani oggetti volanti non identificati. Di recente sono stati avvistati nei cieli in alcune province italiane quali Genova, Milano, Cosenza e Vicenza. I casi sono stati segnalati al C.UFO.M., alias Centro Ufologico Mediterraneo associazione di ricerca senza scopo di lucro, che sotto la guida del Presidente e fondatore dr. Angelo Carannante ha svolto le opportune ricerche anche con inquirenti sui luoghi dei fatti. Al termine delle indagini è stato portato sul sito ufficiale www.centroufologicomediterraneo.it un esaustivo e approfondito dossier, correlato di immagini. Partendo da questo è possibile collegarsi a CUFOMTV dove sono postati i videotrailer degli eventi.

SE TI APPASSIONA L’ARGOMENTO LEGGI:

Sconcertante dossier Ufo online: presto convegno a Rho FOTO

Avvistamenti Ufo in Lombardia: Valtellina in subbuglio