Oggi, lunedì 22 luglio, alle 17 alla Maison de la Grivola di Cogne, si svolgerà la Cerimonia di apertura del 22° Gran Paradiso Film Festival.

Dopo il saluto delle autorità, dodici giovani e promettenti talenti valdostani di diverse discipline – dallo sport al design, dall’arte e la cultura allo spettacolo – racconteranno il loro percorso di crescita, gli obiettivi raggiunti e il sogno da realizzare offrendo al pubblico un “assaggio” delle loro abilità.

In questa occasione Netweek, media partner ufficiale della manifestazione, consegnerà un premio speciale ai 12 giovani talenti valdostani: un regalo da parte del nostro gruppo editoriale per rendere omaggio a queste importanti figure che rappresentano e valorizzano il loro territorio.

I giovani talenti premiati da Netweek

Ecco i 12 giovani e promettenti talenti valdostani che verranno premiati da Netweek: Sophie Borney, ballerina di danza classica e contemporanea, ha esordito nel 2019 alla Royal Opera House di Londra nel musical “Faust”; Fabien e Sebastien Guichardaz, nazionali junior di scialpinismo, ad aprile hanno vinto per la seconda volta il Trofeo Mezzalama Jeunes; Carlotta Scalvino, Élodie Lumignon, Gaia Mascarello e Letizia Lauri, del Rafting Aventure Team VdA, che nel luglio scorso si sono laureate campionesse mondiali under 19 nelle specialità di Down River e RX; Henri Aymonod, atleta poliedrico, che si divide fra la corsa in montagna d’estate e lo scialpinismo in inverno, primeggiando in entrambe le discipline; Louis Aymonod, designer freelance, vincitore del concorso della multinazionale Lenovo per disegnare il pc Yoga C930 Vibes; Isabella Rosa Pivot, scrittrice aostana, che ha pubblicato a dicembre 2018 il suo primo libro dal titolo “Non ho tempo. Racconti brevi per trovarlo”; Hans Nicolussi Caviglia, promessa del calcio, che lo scorso marzo ha esordito in serie A con la maglia dei Campioni d’Italia della Juventus; Martine Michieletto, cinque volte campionessa mondiale nelle discipline di Kickboxing, Thai Boxe e Muay Thai Full.

I documentari in gara per il concorso internazionale

I film in programmazione nel Concorso Internazionale, scelti tra 135 opere, incarneranno l’inosservabile e l’inimmaginabile e spazieranno dalla Tasmania all’Islanda, dal Congo alle Svalbard, passando per il Parco Nazionale Gran Paradiso.

Ecco un assaggio dei 10 straordinari lungometraggi in concorso, in proiezione da oggi a venerdì 26 luglio alla Maison de la Grivola e all’Auditorium della Biblioteca comunale di Cogne.

Il catalogo completo è disponibile anche online sul sito internet www.gpff.it e tutti gli aggiornamenti possono essere seguiti sulle pagine Facebook e Instagram del Gran Paradiso Film Festival.