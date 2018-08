Un pranzo organizzato da Potere al Popolo per tutte le persone che sono rimaste in città.

Grande festa a Novate per Ferragosto

A Novate circa 100 persone hanno festeggiato insieme il Ferragosto. Un’iniziativa all’interno del Circolo di via Bertola, un pranzo organizzato da Potere al Popolo per tutte le persone che sono rimaste in città. Per circa tre ore, bambini, famiglie, anziani, si sono ritrovati intorno ai tavoli per festeggiare la ricorrenza di metà agosto. Bruschette con verdure, pasta con pesce, secondo, anguria e dolce, hanno completato il menù del pranzo. Brindisi poi al giorno di festa, agli organizzatori e tanta collaborazione per riuscire ad ottimizzare il servizio e per riuscire a pranzare tutti insieme. un appuntamento che è stato chiesto da diverse persone, per non passare il 15 agosto in solitudine a casa o dovere per forza organizzare una gita fuori porta.

