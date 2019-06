Grande festa per i 40 anni del Parco del ticino. Oltre 300 volontari, 11 distaccamenti nelle province di Milano, Pavia e Varese, 60mila ore di lavoro a titolo gratuito per un risparmio alla comunità di oltre 1milione di euro. La piazza Mercato, a Magenta, teatro dello speciale compleanno. GUARDA IL VIDEO

Futuri volontari da premio

Il Parco ha premiato i volontari di domani, in divisa ed emozionatissimi:Rachele Azzolini, Stefano Barozza, Luca Bonali, Federico Caletti, Elena Camisani, Alessia Cerami, Eugenio Curioni, Camilla Rubin, Filippo Sartori, Nicolò Spagnolo, Dennis Triscornia, Lorenzo Velluti. (video)

Grande festa: il discorso del sindaco

“È un onore e un’emozione per noi oggi essere qui. Siete davvero tanti. Donate tempo togliendolo alle vostre famiglie, donate voi stessi. Siete un valore fondamentale per ogni comunità che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni. Voi fate qualcosa di grande , qualcosa di unico. Grazie. Un plauso ai 300 volontari che con passione, coraggio, dedizione e preparazione donano il loro tempo agli altri. Sono orgogliosa di ospitare a Magenta questo importante momento di festa e sottolineo il valore di questi uomini e donne che tolgono il loro tempo a se stessi e alle proprie famiglie per essere sempre magistralmente in prima linea nelle situazioni di calamità e pericolo non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Come istituzione e come primo cittadino non posso che sostenere un impegno collettivo nel trasmettere ai nostri giovani il valore di questo servizio e lo spirito di squadra che anima ogni azione. Questi sono i valori di una società che pone al centro l’attenzione per le persone. Magnifici i bimbi, futuri volontari, a cui ho avuto l’onore di consegnare l’attestato, insieme a tutti i distaccamenti. Loro sono il futuro che fa bene al cuore. Buon compleanno a tutti i volontari!”, ha detto il sindaco di Magenta Chiara Calati, sul palco d’onore insieme a numerose autorità, tra cui Lorenzo Alessandrini, funzionario del dipartimento di Protezione civile, Curzio Trezzani, consigliere regionale, Massimo Noris, dirigente regionale della struttura pianificazione e volontariato e Prociv.

Il saluto della Regione

Porto i ringraziamenti di Regione Lombardia. Avete una passione che porta beneficio a tutti noi. Grazie a voi per tutti gli interventi che vi hanno visto impegnati in questi anni. Un Corpo Volontari che in maniera professionale porta aiuto non solo in Italia ma anche all’estero è un miracolo. Continuate cosi”, ha detto il consigliere regionale Trezzani. Emozionante il saluto ai volontari del presidente Giampietro Beltrami(video). Il Numero uno ha detto: “”Voi ci mettete il cuore colmo di umanità, solidarietà e altruismo che vi porta a rispondere sempre ‘presente quando la gente ha bisogno. Non riusciremo mai a ringraziarvi per quello che fate”.

Un drone immortala al festa

Splendida la coreografia, con uomini e mezzi da tre province schierati: sotto riflettori il loro costante impegno, anche fuori i confini lombardi e al servizio di importanti missioni. La mattinata di festa “raccontata” dall’alto grazie a un drone (video).