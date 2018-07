Si è concluso ieri, giovedi 26 luglio, il primo torneo di calcio della Festa di Sant’Anna di Cantone.

Grande successo per il primo torneo di calcio della Festa di Sant’Anna

Cinque le squadre scese in campo, composte da bambini e ragazzi nati dal 2004 al 2011, in 12 partite disputate in 4 giorni presso il centro sportivo Re Cecconi di Nerviano.

Il torneo pensato dall’Associazione Tant Par Fa Quajcoss è stato gestito da Loredana Lucà con la collaborazione di Daniele, Flavio,Alberto e Matias.

Seconda classificata la squadra Rossa composta Alessandro, Matteo, Manuel, Francesco, Alessandro.

Terzi Matteo, Alessandro, Andrea, Pietro e Alessandro della squadra Bianca mentre si è classificata al quarto posto la squadra Verde composta da Diego, Sebastiano, Tommaso, Matteo, Diego.

Quinta classificata la squadra Blu di Morgan, Giacomo, Edoardo, Andrea e Matteo.

Le premiazioni delle cinque squadre si terranno sabato 28 alle ore 11 alla Festa di Sant’Anna a Cantone.

Il Torneo di Calcio non è l’unico momento sportivo della Festa di Sant’Anna: infatti sabato 28 alle ore 9 partirà la corsa/camminata di Sant’Anna (iscrizioni in loco entro le ore 8,45).